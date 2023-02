Fasnacht vor 1 Stunde

Das ist ab dem Schmotzigen Donnerstag in Überlingen geboten

Vom Kindergartenumzug und dem Narrenbaumstellen bis hin zum Hänselejuck und Hemdglonker: In der närrischen Hochphase ist in Überlingen viel geboten. Und es gibt auch ein komplett neues Ereignis am Fasnetsdienstag.