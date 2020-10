Am Beginn der Debatte steht das Wirtshaussterben. Der „Löwen“ in Deisendorf, beliebter Treffpunkt der Dorfgemeinschaft, konnte nicht mehr existieren. Der Eigentümer verkaufte das Grundstück, gegen den Vorschlag der Bürger von Deisendorf und dessen Ortschaftsräten griff aber nicht die Stadt selbst zu, sondern überließ den Kauf einem Bauträger aus der Schweiz. Dessen Vorstellungen von einer Bebauung sprengten aber jeglichen, zum gewachsenen Dorfbild passenden, Rahmen.

Stadt bietet Grundstück in Bambergen zum Tausch an

In einem zweiten Anlauf könnte die mittlerweile hellhörig gewordene Stadt Überlingen doch noch zum Zug und Deisendorf zu einem Dorfgemeinschaftshaus kommen. Nämlich dann, wenn die Stadt dem Investor ein Alternativgrundstück zum Tausch anbietet. Das soll in Bambergen im Gewann „Torkel“ liegen, entlang der Dorfstraße.

Zeitler: Tausch noch nicht vollzogen

Wie Oberbürgermeister Jan Zeitler entsprechende Gerüchte bestätigte, autorisierte ihn der Gemeinderat dazu, mit dem Investor Verhandlungen zu führen: „Torkel“ gegen „Löwen“. Zeitler betonte, dass die Gespräche bislang nicht reif für die Öffentlichkeit seien, und erst wenn Vorzeigbares vorverhandelt wurde, könne man zurück in den Ortschaftsrat und in den Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung gehen. Zeitler sagte, dass der Grundstückstausch als solcher noch nicht stattgefunden habe.

Ortschaftsrat von Bambergen lehnt Bebauung durch Investor ab

Indes wird das Thema in Bambergen kontrovers diskutiert. Ortsvorsteher Daniel Plocher – und mit ihm der gesamte Ortschaftsrat – lehnen eine Bebauung durch einen Investor ab. Er und die Dorfgemeinschaft hätten „Angst“, dass in Bambergen „nichts Gutes“ entsteht, entgegen der Beschwichtigung Zeitlers, doch Vertrauen aufzubringen, dass „etwas Gutes“ entstehe.

Wie nehmen Sie die aktuelle Diskussion um den Torkel wahr, wie groß ist nach Ihrer Einschätzung die Aufregung in der Bürgerschaft von Bambergen? Die Stimmung in Bambergen ist sehr emotionsgeladen. Die Nichtöffentlichkeit des Themas steigert die Emotionen zusätzlich, was absolut verständlich ist. Ein Teil der Bamberger zeigt sich hier sehr betroffen, einem anderen Teil scheint die Sache egal zu sein. OB Jan Zeitler bat darum, Vertrauen in die Planung aufzubringen, die gegenwärtig noch hinter verschlossenen Türen geführt werden müsse. Wie groß ist Ihr Vertrauen darauf, dass etwas Gutes, wie Herr Zeitler sagte, für Bambergen entsteht? Bambergen ist ein Teil von Überlingen und möchte sich auch nicht der Wohnbaulandentwicklung Überlingens verschließen. Unser kleines Dorf hat mittlerweile drei Baugebiete. Das ist viel, vielleicht zu viel auf einmal und es ist nicht leicht für einen kleinen Ort, das zu realisieren und zu verdauen. Es gilt, in den nächsten Jahren bis zu 140 Neubürger zu integrieren. Das ist eine zusätzliche Herausforderung und kann das Gefüge eines kleinen, familiären Ortes doch sehr belasten. Unter anderem dieser Umstand und die Nichtöffentlichkeit des Themas Torkel machen uns Bambergern Sorgen und Angst, dass eben nichts Gutes entsteht. Wie können Sie, in Ihrer Rolle als Ortsvorsteher, zum jetzigen Zeitpunkt Einfluss nehmen auf das Projekt? Derzeit bleibt nur das Gespräch mit der Stadtplanung und den Gemeinderäten. Wie stehen Sie dazu, dass das Gewann Torkel einem einzigen Investor überlassen werden soll und damit nicht mehr pro Baugrundstück an verschiedene Bürger veräußert werden kann? Ich lehne die Bebauung durch einen Investor ab. Torkel ist der Lückenschluss von Ortskern zum Weiler Birken und das sollte mit Bedacht beplant und bebaut werden. Ich möchte mich aber einer Entwicklung, welche gesamtstädtisch von Bedeutung ist, nicht verschließen. Auch wenn es mir hier gegen den Strich geht. Wir haben uns im Ortschaftsrat einstimmig gegen eine Bebauung durch Investoren ausgesprochen. Schon bevor das Thema seitens der Stadt auf den Tisch kam. Welche Art und welches Maß der Bebauung halten Sie im Torkel für angemessen? Die Bebauung muss in unser Ortsbild passen und muss auch von den Bambergern mitgetragen werden.

Ex-Ortsvorsteher: „Der schlechteste politische Stil“

Der frühere Ortsvorsteher Siegfried Weber kritisiert in einem Brief an die SÜDKURIER-Redaktion, dass in der Debatte die beiden Teilorte Bambergen und Deisendorf gegeneinander ausgespielt würden. „In Bambergen den Anschein zu erwecken, dass der Ortsteil Deisendorf ohne den Grundstückstausch kein Dorfgemeinschaftshaus bekommen könne, finde ich unfair und kommt in meinen Augen schon fast einer Nötigung gleich.“ Das sei „der schlechteste politische Stil“, den er in 30 Jahren kommunalpolitischer Arbeit kennengelernt habe.

Weber erinnert daran, dass es sich bei dem Tauschgrundstück um eine „Grünzäsur“ handle, die bisher von einer Bebauung strikt freigehalten werden sollte. Sie sei Teil eines Biotopverbunds und zur Gliederung und dauerhaften Trennung von Siedlungsflächen nötig. Weber: „Offensichtlich ist dieses Entwicklungskonzept nicht mehr relevant.“

Siegfried Weber ist „wütend“

Im Dezember 2019 fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für eine Bebauung des Grundstücks. Von einem Verkauf der kompletten 4500 Quadratmeter großen Fläche an einen einzigen Bauträger war damals nicht die Rede. Wenn die Grundstücke an örtliche Bauinteressenten einzeln verkauft würden, so Weber, könne sich die Dorfgemeinschaft noch damit anfreunden, zumal bezahlbare Grundstücke bekanntlich rar sind.

Allenfalls sollte das Grundstück an einzelne Bauherren verkauft werden, findet Siegfried Weber. Aber nicht als Gesamtfläche an einen Investor, so seine Kritik, weil zu befürchten sei, dass dann, ohne Rücksicht auf den dörflichen Charakter Bambergens, eine massive Bebauung erfolgt. | Bild: Hilser, Stefan

Jetzt aber steht nach seiner Kenntnis der Bau von 2,5-geschossigen „Wohnblöcken“ (Zitat Weber) im Raum, die ein Bauträger errichten wolle, dem es um Profit und nicht um die Wahrung des dörflichen Charakters von Bambergen gehe. Das, so Weber, mache ihn und andere im Dorf „wütend“.

Den Nachbarn in Deisendorf gönne er ein Dorfgemeinschaftshaus. Siegfried Weber betont jedoch: „Auch hier in Bambergen wurden zum Bau des DGH Baugrundstücke zur Refinanzierung verkauft, aber eben auf der Gemarkung Bambergen. Vielleicht sollte man doch noch einmal nach Tauschflächen in Deisendorf suchen, auch wenn man sich mit dem Widerspruch einzelner Deisendorfer auseinandersetzen muss.“

Und was sagt die Stadt Überlingen zum Stand der Debatte?

Das Thema habe noch nicht die „Beratungsreife“, um sachgerecht darüber diskutieren zu können, sagte OB Jan Zeitler in der Gemeinderatssitzung am 30. September. „Wir werden im Oktober diesen Jahres die grundsätzlichen Überlegungen zur Bebauung des Gebiets der Öffentlichkeit zur Kenntnis geben.“ Und er appellierte: „Haben Sie doch etwas Vertrauen in den Prozess.“

Bislang unbeantwortete Fragen an die Stadtverwaltung

Ergänzende Fragen der SÜDKURIER-Redaktion, die der Pressestelle Zeitlers seit Donnerstagabend vorliegen, wurden bislang nicht beantwortet. Fragen lauten unter anderem, welches Maß der Bebauung für den „Torkel“ vorgesehen wäre, ob es vonseiten der Stadt Überlingen realistische Möglichkeiten zur Finanzierung eines Dorfgemeinschaftshauses in Deisendorf gibt, und warum sich die Stadt das „Löwen“-Areal nicht schon selbst sicherte, bevor der besagte Schweizer Investor dies tat. Sind die Signale und Wünsche aus der Dorfgemeinschaft Deisendorf nicht deutlich und früh genug formuliert worden?