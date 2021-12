Veranstalterin Ruth Meishammer staunte ebenso wie die Polizeibeamten, die den Demonstrationszug der so genannten „Besorgten Bürger“, wie sie sich im Aufruf bezeichneten, begleiteten. An die 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in Überlingen am Samstagvormittag auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Impfpflicht zu protestieren.

„Wir wollen den Verzagten Mut machen“, sagte Veranstalterin Ruth Meishammer vor und nach der Demonstration und appellierte an die Einhaltung der polizeilichen Auflagen, insbesondere der Maskenpflicht. | Bild: Hanspeter Walter

Veranstalter mussten jede Menge zusätzliche Ordner abstellen

Nachdem der Protestzug über den umstrittenen Messengerdienst Telegram beworben worden war, war die Resonanz größer, als es die Veranstalter offensichtlich erwartet hatten. Daher mussten sie zunächst jede Menge Ordner nachrüsten, um der Pflicht zur Aufsicht zumindest zahlenmäßig Genüge tun zu können. Meishammer appellierte an die von der Polizei einforderte Maskenpflicht, die viele unterwegs einhielten, viele allerdings auch nicht. „Frieden – Freiheit – Demokratie“ skandierten sie auf dem Zug vom Mantelhafen durch Münsterstraße über die Gradebergstraße zum Münsterplatz.

Prominente vermeintliche Kronzeugen kamen auf Transparenten zu Wort, aber auch Pegida-Parolen waren zu hören: „Wir sind das Volk.“ | Bild: Hanspeter Walter

Breites Spektrum von Beiträgen und Behauptungen

Der Einsatz von „gentechnischen Versuchsstoffen“ zum Impfen sei unverantwortlich, wurde unter anderem behauptet. Das Spektrum der Beiträge war breit und reichte von Vaclav Havel, dem 2011 verstorbenen tschechischen Dramatiker und Politiker – als vermeintlichen Kronzeugen für die eigene Position bis hin zu einem Choral aus Bachs Weihnachtsoratorium.

Viele hielten sich an die Maskenpflicht, andere hielten sich nicht daran. | Bild: Hanspeter Walter

Allerdings wurden am Rand mit „Wir sind das Volk“ vereinzelt auch Parolen von Pegida gegrölt. Unter den Teilnehmenden waren auch sehr viele Pflegekräfte aus der Region, die der Sorge um ihre Einrichtungen Ausdruck verliehen. Zwar waren vereinzelt verbale Kraftakte zu hören, es kam jedoch zu keinen tätlichen Ausschreitungen.

