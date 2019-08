Überlingen vor 8 Stunden

Wer will schon unbezahlbaren Wohnraum? SPD und Bauträger debattieren über Wohnbaupolitik

Das Thema barg Zündstoff: Die SPD im Bodenseekreis und Bauunternehmer Alexander Weber diskutierten über die Wohnbaupolitik in der Region. Können sich bald nur noch Reiche das Leben am See leisten?