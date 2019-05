Überlingen vor 20 Minuten

LBU/Die Grünen mit 8 Sitzen, BÜB+ mit 3, FDP-Weigelt ist draußen

8 Sitze für LBU/Grüne, 5 für die CDU, 4 für FWV/ÜfA und jeweils 3 für SPD, FDP und BÜB+: So lautet das Ergebnis der Gemeinderatswahlen in Überlingen. Überraschende Personalien: Reinhard A. Weigelt (FDP) und Sylvia Kruse-Baiker (SPD) wurden nicht in den Rat gewählt.