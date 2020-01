Beim 20. Narrentag in Überlingen war der Nachtumzug am Samstagabend der erste Höhepunkt. Rund 5000 Hästräger der vier Zünfte aus Oberndorf, Rottweil, Überlingen und Elzach zogen durch die Stadt. Am Ende gab es ein beeindruckendes Schuttigfeuer der Elzacher Schuttig auf der Hofstatt. Wir haben die Bilder des Nachtumzuges.