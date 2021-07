Sipplingen vor 5 Stunden

So kämpft ein Paar um das Überleben der kleinen Mehlschwalbe Sipps, die aus dem Nest gefallen ist

Die kleine Mehlschwalbe saß vor dem Haus in Sipplingen, offensichtlich aus dem Nest gefallen. Keine Elterntiere weit und breit, aber dafür ein Sperber, der schon auf den Jungvogel lauerte. Die beiden Sipplinger nahmen die Mehlschwalbe mit ins Haus, um sie aufzupäppeln – falsch! Das sagt der renommierte Vogelexperte Peter Berthold. Lesen Sie, warum er davon abrät und was das Paar in Sipplingen tat.