Bodenseekreis vor 2 Stunden

Nach endlosen Staus bringt die B 31-neu in den 90er Jahren autofreie Sonntage

1995 feiern die Menschen in Sipplingen und Ludwigshafen die Eröffnung der B 31-neu. In unserer Serie „Gedächtnis der Region“ erzählt Clemens Beirer, wie die Menschen gegen die Blechlawine in den Orten kämpften.