Sipplingen vor 6 Stunden

Sipplinger reden beim Bürgerdialog über die Zukunft ihres Dorfs mit

Wo steht Sipplingen als Gemeinde, wo will das Dorf in der Zukunft hin? Rund 130 Einwohner nahmen an einem Bürgerdialog teil. Bürgermeister Oliver Gortat streicht heraus: Die Entwicklung sei ein Gemeinschaftswerk.