Sipplingen

Gratis-Stellplätze gibt‘s in Sipplingen nur noch im Stundentakt

Die Gemeinde Sipplingen hat 36 Stellplätze in zwei Straßen markieren lassen und will so den Touristenstrom in den Sommermonaten bändigen. Enge Straßen und Einfahrten wurden bisher oft von den Gästen zugeparkt.