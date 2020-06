Salem vor 9 Stunden

Zweite Chance für ein Storchenküken: Zwei Wochen alter Bruchpilot aus Deisendorf wird von fremden Eltern am Affenberg großgezogen

Das erste kleine Wunder war, dass ein zwei Wochen altes Storchenküken den Sturz aus seinem Nest in Deisendorf unbeschadet überstand. Das zweite kleine Wunder war, dass sich in der Storchenstation am Affenberg in Salem eine „Ersatzfamilie“ für den kleinen Bruchpiloten fand.