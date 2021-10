Der 75-jährige Kurt Albiez aus Mimmenhausen ist Automaler: Er bringt die Opulenz und Eleganz von Oldtimern und die Rasanz von Sport- und Rennwagen auf die Leinwand. Er malt für Salons und im Auftrag von Autosammlern – oder einfach so, wenn ihm ein Fahrzeug gefällt.

Wer sich für seine Gemälde interessiert, den führt Kurt Albiez zunächst in seine eigene kleine Autohalle, in der einige Dutzend seiner Werke ringsum an den Wänden hängen oder auf dem Boden hintereinander gelagert stehen. Gerüche von Öl und Gummi