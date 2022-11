Salem vor 4 Stunden

So wird das alte Rathaus zur Unterkunft für Geflüchtete

Ab 2023 werden im alten Rathaus in Salem-Neufrach Geflüchtete untergebracht. Auf einer Fläche von etwa 1400 Quadratmetern ist Platz für rund 80 Menschen. So sieht es aktuell in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude aus.