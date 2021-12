Salem vor 1 Stunde

So erleben Muslime aus Syrien und dem Kosovo Weihnachten

Die Vorbereitung auf Weihnachten, das bedeutendste Familienfest des Jahres, hat in den vergangenen Wochen die meisten Menschen umgetrieben. Mit der Adventszeit und dem Weihnachtsfest sind viele Bräuche verbunden. Wie wirkt dies alles auf Muslime in der Region? Drei Familien, die in Salem leben oder arbeiten, erzählen von ihrem Bezug zu Weihnachten.