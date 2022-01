Für Schwindelfreie soll es im Laufe der Saison 2022 eine neue Attraktion am Affenberg in Salem geben: Auf einem Treewalk durch die Bäume im Freigehege können Besucher die Berberaffen aus einer weiteren Perspektive beobachten. Parkleiter Roland Hilgartner stellt die Pläne vor.

Mit den Affen auf Augenhöhe: Das soll in Kürze nicht nur auf dem Rundweg im Freigehege am Affenberg in Salem möglich sein, sondern auch eine Etage höher. „Es ist beeindruckend, wie die Affen im Blätterdach auf dünnen Ästen herumturnen“,