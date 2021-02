von Mardiros Tavit und Martin Baur

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mann erheblich und ein zweiter leichter verletzt wurden, ereignete sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 205 zwischen Salem-Neufrach und Bermatingen, am Abzweig nach Mittelstenweiler.

Ein 86-jähriger Mann fuhr laut Polizei mit seinem Fiat von Mittelstenweiler kommend auf die Landesstraße ein und übersah dabei den VW Touareg eines aus Richtung Bermatingen kommenden, vorfahrtsberechtigten 53-Jährigen.

Die Kreuzung im Überblick: Geradeaus führt die L 205 nach Neufrach, rechts führt der Abzweig nach Mittelstenweiler. | Bild: Mardiros Tavit

Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde der Fiat von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen. Während der 86-jährige Unfallverursacher schwere Verletzungen erlitt und von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste, kam der VW-Fahrer laut Polizei mit eher leichteren Verletzungen davon. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Am dem SUV vom Typ VW Touareg entstand ein erheblicher Frontschaden. | Bild: Mardiros Tavit

Beim Verkehrsunfall entstand am Fiat Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme, die bis etwa 12.30 Uhr dauerte, war die L 205 voll gesperrt. Neben zahlreichen Einsatzkräften des Rettungsdienstes waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Neufrach und Bermatingen am Einsatzort.