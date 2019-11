Affendame Cindy ist sehr alt – ob sie den Winter übersteht, kann keiner vorhersagen. Doch was passiert, wenn sie stirbt? Wie gehen die anderen Affen mit dem Tod um? Gibt es einen Friedhof für verstorbene Affen? Wir haben darüber mit dem Parkdirektor des Salemer Affenbergs, Roland Hilgartner, gesprochen.

Affendame Cindy ist 31,5 Jahre alt und damit die älteste Bewohnerin des Affenbergs in Salem. In Menschenjahren umgerechnet wäre sie „weit über 100“, so Parkleiter Roland Hilgartner. Cindy ist noch rüstig, erfreue sich bester