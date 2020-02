von Oliver Stähler

Die Hardtwieble-Zunft Neufrach hat am vergangenen Wochenende ihr 55-jähriges Bestehen gefeiert. Narrenbaumstellen, Heimatumzug und Jubiläumsumzug lockten unzählige Narren nach Neufrach. Beim Zunftmeisterempfang verliehen Markus Kast, Oberzunftmeister der Region Bodensee im Alemannischen Narrenring (ANR), und Brauchtumerin Gabi Pfarherr drei Silberkränze und einen Verdienstorden an verdiente Narren.

Hoher Besuch: ANR-Oberzunftmeister Markus Kast, Brauchtumerin Gabi Pfarherr, Christian Kugler, stellvertretender Zunftmeister der Hardtwieble-Zunft, Zunftmeisterin Vanessa Otterburg und Josef Gommeringer, ANR-Ordenskapitelmitglied (von links). | Bild: Oliver Stähler

Ursula Majewski, ehemalige Zunftmeisterin des Narrenvereins, erhielt den Verdienstorden. Die amtierende Zunftmeisterin ist Vanessa Otterburg. Sie nahm am Sonntag mit Freuden die Glückwünsche der befreundeten Zünfte zum 55-Jährigen an. Am Tag zuvor hatte bereits der Dämmerumzug mit 17 Narrenzünften stattgefunden. Am Jubiläumsumzug am Sonntag nahmen insgesamt 25 Narrenzünfte teil. Darunter die Lumpenkapelle Schindelbach-Zollenreute, die mit 421 Kilometern die weiteste Anreise nach Neufrach hatte.

Fassköpfe und Feuerhexen beim Jubiläumszug. | Bild: Oliver Stähler

Die Ruschweiler Waldhexen waren ebenfalls in Neufrach. | Bild: Oliver Stähler