Alle zwei Jahre organisiert die Narrenzunft Tryllenbühler aus Beuren bei Salem am Fasnachtssonntag einen großen Schwedenmarkt: Am 23. Februar sind wieder Kruscht und Kurioses im Angebot, auch allerlei närrische Gaudi wartet auf die Besucher. Über 60 Händler werden erwartet.

