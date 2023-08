Owingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: BodenseekreisFläche in Hektar: 3673Bevölkerung: 4507Einwohner pro km2: 123Einpendler: 851Auspendler: 1810Altersdurchschnitt: 44Bildung: Grundschule (1) mit GanztagesbetreuungWie lebt es sich in ...?In unserem