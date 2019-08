Gedächtnis der Region: Seit Ende der 1970er Jahre zelten Jugendliche aus Ehingen in Oberteuringen.

Mitten in der Natur zwischen Wald und Feld erleben Kinder und Jugendliche bei Rammetshofen seit 1979 in den Sommerferien ein Zeltlager. Sie kommen über den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Ehingen in die Gegend des Oberteuringer