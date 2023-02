Meersburg vor 2 Stunden

„Wollen Treffpunkt für Einheimische sein“: Die Gutsschänke hat neue Pächter

Erst die Winzerstube in Hagnau, nun die Gutsschänke vom Staatsweingut in Meersburg: Resul Yildiz und Andreas Michel eröffnen dieses Frühjahr ihr zweites Restaurant. Was die Gastronomen mit der Gutsschänke vorhaben.