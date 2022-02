Meersburg vor 1 Stunde

Thomas Bergmoser von den Schnabelgiere steigt zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder in die blau-gelbe Uniform

Meine Fasnet: Was tun die Narren in der Pandemie? Bis normales Feiern wieder möglich ist, will Thomas Bergmoser von der Schnabelgiere-Zunft in Meersburg im Häs zum Einkaufen gehen und setzt auf närrische Chats.