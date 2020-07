Markdorf/Bermatingen/Deggenhausertal vor 4 Stunden

Wie Hoteliers die Krise meistern und sich nicht unterkriegen lassen. Ein Stimmungsbild vor Ort.

Langsam kommt der Tourismus wieder in Fahrt. Wir waren in Hotelbetrieben in Markdorf, Bermatingen und im Deggenhausertal unterwegs und haben bei den Hotelbetreibern nachgefragt, wie es derzeit läuft. Und sie haben uns verraten, warum sich die Gäste wegen einer Vorschrift sogar besonders freuen.