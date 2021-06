Die Fraktionen von Umweltgruppe (UWG) und SPD wollen am Dienstag einen Antrag auf einen neuen Bürgerentscheid über die Südumfahrung Markdorf im Gemeinderat einreichen. Hintergrund ist der Beschluss des Kreistages, dass die Stadt Markdorf vor dem Baubeschluss noch einmal gehört werden soll. Dieses Stimmungsbild könne nur dann repräsentativ sein, so UWG und SPD, wenn die gesamte Bürgerschaft noch einmal über das Projekt abstimmen könne.

Die Umweltgruppe (UWG) und die SPD wollen einen neuen Bürgerentscheid zur Südumfahrung Markdorf. Dies teilte UWG-Fraktionschef Joachim Mutschler am Montag mit. Beide Fraktionen werden in der Sitzung des Markdorfer Gemeinderates am Dienstag, 8. Juni,