Südumfahrung: Grüne fordern Lkw-Fahrverbot für die B-33-Ortsdurchfahrt Markdorf

Vor dem geplanten Baubeschluss für die umstrittene Südumfahrung Markdorf sind noch einige Hürden zu überwinden. Einige dieser Hürden hat die Fraktion der Grünen im Kreistag aufgezeigt. Sie fordert ein Lkw-Verbot für die Markdorfer Innenstadt und verweist auf nötige Umbauten an Kreiseln, die in die Planung noch nicht eingerechnet seien. In der Debatte um den Antrag der Grünen, die von der SPD unterstützt wurden, sprachen sich Freie Wähler und CDU aber nach wir vor klar für den Bau der Umfahrung aus.