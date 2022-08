Markdorf vor 2 Stunden

So soll es jetzt bei der Innenstadt-Verschönerung weitergehen

Immer wieder gab es zuletzt Kritik am vermeintlich langsamen Tempo der weiteren Attraktivierung der Innenstadt. Das gehe eben nur in kleinen Schritten, sagt Bürgermeister Riedmann. Nun stehen die nächsten an.