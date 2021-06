Markdorf vor 55 Minuten

Ohne formal genügendes Attest? Wirbel um die Maskenbefreiung von Bürgermeister-Kandidatin Heike Padberg bei der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle

Die Markdorfer Bürgermeister-Kandidatin Heike Padberg trägt keinen Mund-Nasen-Schutz. Sie verweist dabei auf eine ärztliche Befreiung von der Maskenpflicht. So auch bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt am Dienstagabend in der Stadthalle. Doch offenbar genügte das von ihr vorgelegte Test nicht den formalen Anforderungen. Diese Einschätzung hatte das Landratsamt der Stadt im Vorfeld mitgeteilt. Auftreten konnte Heike Padberg schließlich trotzdem.