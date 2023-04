Mittags muss es oft schnell gehen. Doch wo bekommt man in Markdorf einen guten und günstigen Mittagstisch, wenn man keine Lust auf das Pausenbrot am Arbeitsplatz hat?

Mittagstisch in Markdorf: Wo essen wir heute?

Vergleichsweise neu in Markdorf ist das Mare e Monti in der Poststraße: Das Restaurant ist der gehobenere Ableger der beliebten Pizzeria Lamm. Romolo Gentile bietet dort klassische italienische Küche abseits von Pizza und Co. an. Pasta steht trotzdem auf der Karte und die Preise sind dennoch günstig: Sie starten bei 7,90 Euro für ein Menü, das aus Hauptgericht und Beilagensalat besteht, und enden bei 9,50 Euro.

Der Mittagstisch-Check Wir testen das Mittagstisch-Angebot in Markdorf. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien.

Die Mittagskarte wechselt wöchentlich, es gibt fünf oder sechs Hauptgänge, darunter immer auch ein Fleischgericht, das 13 bis 14 Euro kostet.

Was kommt auf den Tisch?

Wir entscheiden uns für Tagliatelle allo scoglio, das sind Bandnudeln mit Meeresfrüchten, und für Fusilli mit Zucchini und Speck in Bechamelsauce. Fusilli sind spiralförmige Teigwaren. Denen sieht man aufgrund ihrer unterschiedlichen Formen und Größen auf dem Teller sofort an, dass sie nicht aus der Packung kommen. „Natürlich“ seien sie selbst gemacht, versichert der freundliche Kellner. Bereitwillig erklärt er uns auch das krosse, gebackene Fladenbrot aus seiner Heimat Sardinien, das als Appetizer gereicht wird.

Das Auge isst mit: Der Beilagensalat ist optisch schön angerichtet. | Bild: Grupp, Helmar

Wie schmeckt es?

Der Salat ist knackig und frisch. Appetitlich angemacht, punktet er mit fein abgeschmecktem, eher mildem Dressing. Die Tagliatelle sind auf den Punkt al dente gekocht und wirklich üppig mit Meeresfrüchten durchmischt. Tintenfischstreifen vereinen sich mit Venusmuscheln, Garnelenstückchen und Kirschtomaten, garniert mit frischer Petersilie. Bereits der Duft lässt Urlaubsgefühle aufkommen. Der Sugo ist kräftig, der Tintenfisch schön bissfest und überhaupt nicht zäh. Die Venusmuscheln sind ebenfalls fest und schmecken intensiv nach Meer. Auf einer Mittagskarte verdient dieses Gericht zehn von zehn Punkten.

Die Fusilli in der ungewöhnlichen Variante mit Zucchini in Bechamelsauce sind würzig angerichtet, der Speck an den Rändern kross ausgebacken. Zucchini und die milchbasierte Sauce harmonieren gut miteinander. Beide Portionen sind für einen Mittagstisch gut bemessen.

Was kostet es?

Die Tagliatelle kosten 9,50 Euro und sind damit angesichts der üppigen Portion Meeresfrüchte fast schon unverschämt günstig. Auf der regulären Karte werden sie für 16,50 Euro angeboten, ein reeller Preis. Die Fusilli kosten 8,50 Euro. Mit zwei Getränken und zwei Espressi beläuft sich unsere Rechnung auf 30,60 Euro.

Wie lautet unser Fazit zum Mittagstisch im Mare e Monti?

Das Preis-Leistungsverhältnis ist hervorragend, der Service aufmerksam und freundlich, die Qualität top. Klare Empfehlung!