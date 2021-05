Der 49-jährige Markus Lauffer aus Villingen-Schwenningen hat am Samstag seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Markdorf am 27. Juni eingereicht. Über seine Ziele und wie er die brisanten Themen vor Ort angehen möchte, hat er sich bereits Gedanken gemacht: Südumfahrung, Transparenz und den lokalen Klimaschutz nennt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Nun geht es Schlag auf Schlag: Exakt zwei Wochen sind es noch bis zum Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Markdorf am 27. Juni und nachdem am Freitag mit Klaus Schultz aus Mannheim der dritte Bewerber seinen Hut in den Ring