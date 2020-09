Markdorf vor 1 Stunde

Markdorfer Insolvenzfall Weber: Unternehmertochter Gina Weber möchte eine neue Mitarbeiterkultur einführen

Das Insolvenzverfahren um die Markdorfer Weber Automotive GmbH steht vor dem Abschluss. Mit der Gründung des neuen Unternehmens Albert Weber GmbH aus der Insolvenz heraus und dem Beginn der Abwicklung der bisherigen Weber Automotive GmbH geht die Markdorfer Unternehmerfamilie Weber nun an einen Neustart. Im Interview mit dem SÜDKURIER erläutern Christian und Gina Weber ihre Ziele für die Zukunft von Weber am Unternehmenssitz in Markdorf.