Markdorf vor 3 Stunden

Gemeinderat lehnt Antrag auf Bürgerentscheid zur Südumfahrung ab

Die Stellungnahme der Stadt an den Kreistag zum Baubeschluss für die Südumfahrung soll nicht auf der Grundlage eines Bürgerentscheides stattfinden. Das hat der Gemeinderat entschieden. Die Abstimmung endete mit 13 zu 13 Stimmen im Patt. Der Antrag von UWG und SPD hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Am Mittwoch kündigten die Südumfahrungs-Gegner nun ein Bürgerbegehren an, mit dem sie selbst einen Bürgerentscheid herbeiführen wollen.