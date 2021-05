Der 58-jährige Mannheimer Klaus Schultz hat am Freitag seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 27. Juni abgegeben. Als gebürtiger Markdorfer liege ihm seine Heimatstadt am Herzen, sagt er. Beim Reservedienst der Bundeswehr in Pfungstadt organisiert er aktuell das Corona-Management der Truppe.

Nach Georg Riedmann und Heike Padberg ist er der dritte Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Markdorf am 27. Juni: Am Freitag, 14. Mai, um 10 Uhr hat Klaus Schultz seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten an der Schlossscheuer geworfen. Auch