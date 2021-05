Markdorf Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Er möchte das Wir-Gefühl stärken: Alexander Kauderer ist der fünfte Bewerber für das Amt des Markdorfer Bürgermeisters

Der 37-jährige Alexander Kauderer aus Markdorf hat am Freitag seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Markdorf am 27. Juni eingereicht. Kauderer ist in der Gehrenbergstadt als Geschäftsmann in Einzelhandel und Gastronomie bekannt geworden. Nun möchte er Markdorfs Zukunft aktiv mitgestalten.