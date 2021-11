Markdorf vor 1 Stunde

Bürgerentscheid zur Südumfahrung: Hier kommen letztmals vor der Abstimmung am Sonntag die beiden Initiativen zu Wort

Am Sonntag findet in Markdorf der Bürgerentscheid zur Südumfahrung statt. Drei Fragen, drei prägnante Antworten: Die beiden Initiativen für und gegen das Straßenbauvorhaben nehmen gegenüber dem SÜDKURIER letztmals Stellung. Ihre Antworten haben beide Initiativen im Kreise ihrer Mitglieder in gemeinsamer Zusammenarbeit erarbeitet. Rainer Zanker für die Pro-Initiative und Christian Schmid für die Contra-Initiative präsentieren sie an dieser Stelle stellvertretend für ihre Bündnisse.