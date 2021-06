Markdorf vor 5 Stunden

Auf einen Spaziergang mit Bürgermeisterkandidat Markus Lauffer durch Markdorf: Diese Ideen hat er für die Wiederbelebung der Innenstadt und für das Bischofschloss

Markus Lauffer hat klare Vorstellungen von der Zukunft von Markdorf. So plädiert er für eine Fußgängerzone zwischen „Adler“ und Sparkasse, einer Brücke am Bahnübergang und für den Verkauf des Schlosses nebst Doschhaus und Tiefgarage an einen Investor.