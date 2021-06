Markdorf vor 22 Stunden

Auf einen Spaziergang mit Bürgermeisterkandidat Alexander Kauderer durch Markdorf: Sanierung oder Abriss und Neubau – beim „Adler“ gibt es für ihn keine Denkverbote

Alexander Kauderer sieht sich als Fürsprecher der jungen Generation und von Familien. Für die Jugend will er Treffpunkte schaffen, für Familien schöne Plätze. Am „Adler“-Standort kann er sich eine Gastronomie plus Hotel vorstelllen und bei der Rathaussanierung will er aufs Gaspedal drücken.