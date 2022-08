Markdorf vor 18 Minuten

Als der „Lichtblick“ von Fitzenweiler in die Markdorfer Altstadt kam

Gastwirt Markus Wiggenhauser hat 1994 oben in Markdorf-Fitzenweiler seinen ersten „Lichtblick“ eröffnet. An die Aufbruchsstimmung in den 1990er-Jahren erinnert er sich heute, wie er in unserer Sommerserie erzählt.