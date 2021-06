Markdorf Nur für Abonnenten 06. Juni 2021, 12:30 Uhr

Albert Weber GmbH setzt auf „grüne“ Antriebstechnik

Der Markdorfer Automotive-Zulieferer treibt seinen Wandel vom Verbrennungsmotor-Spezialisten zu einem Anbieter von Lösungen für Antriebstechniken der Zukunft voran. Bis in zehn Jahren soll die Transformation der Albert Weber GmbH in die Zukunftstechnologien vollzogen sein, sagt Gesellschafter Christian Weber gegenüber dem SÜDKURIER. Die Markdorfer nehmen dabei vor allem die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle in den Fokus.