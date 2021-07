Markdorf vor 3 Stunden

Aktionsbündnis will Bürgerbegehren für neuen Bürgerentscheid zur Südumfahrung Markdorf starten

Der Gemeinderat hat am Dienstagabend den Antrag der Fraktionen von Umweltgruppe (UWG) und SPD für einen neuen Bürgerentscheid zur Südumfahrung abgelehnt. Nachdem Rat und Verwaltung somit keinen Bürgerentscheid in die Wege leiten werden, will dies nun das Bündnis der Südumfahrungs-Gegner tun.