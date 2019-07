Markdorf vor 23 Minuten

Mit den aus dem Ruder gelaufenen Kosten für den Umbau der Gretser-Schule droht Markdorf der finanzielle Schiffbruch

Nach der Sommerpause will der Gemeinderat über Alternativen zu den bisherigen Plänen befinden. Das ist gut so, denn noch ist es an der Zeit, diese Pläne endgültig zu beerdigen. Aber auch die Alternativen müssen abgespeckt werden, denn nicht alles Wünschenswerte wird machbar sein.