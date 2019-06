Seven spielt im Juli neben Namika, Howard Carpendale und Status Quo beim Open-Air-Festival in Markdorf. Warum er regelmäßig in Konstanz und St. Gallen zu Gast ist, erzählt er im Interview.

Seven, derzeit sind Sie mit Ihrer Band auf Tour. Am 6. Juli spielen Sie in Markdorf. Waren Sie schon einmal in diesem Städtchen?Ich muss ehrlich sagen: Nein. Ich könnte jetzt eine Geschichte erfinden, zum Beispiel, dass ich dort meine Jugendliebe