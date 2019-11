Neuer Eigentümer ist das Bauunternehmen Löffler, das die neue Bebauung eng mit der Gemeinde Immenstaad abstimmen will, die sich dort wieder ein Hotel und Restaurant wünscht.

Die Tage des Gasthofs „Schiff„, eines der ältesten Wirtshäuser am See, sind gezählt. Gebäude und Grundstück mit direktem Seezugang in der Seestraße nahe des Landungsstegs haben den Eigentümer gewechselt. Tobias Löffler von der Manfred