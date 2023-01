Heiligenberg vor 2 Stunden

Die Wolkenschieber stehen in den Startlöchern fürs erste große Narrentreffen im Bodenseekreis

Ein großes Narrentreffen veranstalten die Wolkenschieber am Wochenende zu ihrem 115. Geburtstag. So will die Zunft mit befreundeten Hästrägern und närrischen Besuchern feiern.