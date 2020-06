Auf dem Lärchenhof von Dominik Sonntag bei Heiligenberg leben 60 Kühe im Offenstall. Wollen sie gemolken werden, gehen sie zum vollautomatischen Melkroboter. Natalie Majewski verarbeitet die Milch der Kühe, insgesamt 800 Liter jede Woche, zu verschiedenen Käsesorten. Im hofeigenen Laden wird der Käse verkauft – und in Zeiten von Corona besser denn je. Landwirt Dominik Sonntag sagt, dass die Menschen wieder bewusster und regional einkaufen.

Im Jahr 1950/51 haben die Menschen in Westdeutschland 3,9 Kilo Käse pro Kopf gegessen. Im Jahr 2019 waren es 25,13 Kilo pro Kopf in ganz Deutschland, wie die Statistiker errechnet haben. Käse wird also immer mehr gefragt. Diese Erfahrung macht man