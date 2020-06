„Synchronität und Präzision“ seien beeindruckend gewesen, beschreibt Wolfgang Riegger die rätselhaften Kondensstreifen, an deren Spitzen scheinbar keine Flugzeuge zu entdecken waren. Die schnellen Objekte mit ihren kurzen Kondensstreifen hinter sich gaben Rätsel auf. „Solche Phänomene kennt man sonst nur aus Filmen, aus Marvelfilmen.“

Das klang mysteriös: „Ich habe heute morgen, kurz vor zehn, vier parallel, nah beieinander, und recht schnell fliegende Flugobjekte über Heiligenberg/Moos gesehen!“ So schrieb Wolfgang Riegger am Mittwoch, 27. Mai, an den SÜDKURIER.