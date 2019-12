Heiligenberg vor 41 Minuten

So reagieren die Bürger auf das geplante Bauprojekt auf dem früheren Post-Areal beim Schloss

Viele Menschen in Heiligenberg sind in Alarmstimmung: Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Post, in exponierter Aussichtslage beim Schloss, sollen fünf Gebäude mit Eigentumswohnungen und einem Hotel mit Sky-Bar entstehen. Wir haben uns bei den Heiligenbergern umgehört. Die Reaktionen reichen von „Bauchschmerzen“ über „erschüttert“ und „wie ein Gefängnis“ bis „total hässlich“.