Raubtiere, Clowns, Feuerjongleure, Fakire, Akrobaten: Bei der Aufführung des Zirkus‘ Scolina in der Turnhalle der Grundschule Wintersulgen durften sie nicht fehlen. 200 Zuschauer saßen am Rand der Manege aus Strohballen und erlebten, was die jungen Zirkuskünstler innerhalb einer Woche erarbeitet hatten.

Keine Frage: So mancher kleine Zirkus wäre froh, wenn an einem heißen Sommernachmittag 200 Besucher kämen. In Wintersulgen war das gar kein Problem. Zwar fand das Programm nicht in einem Zirkuszelt, sondern in der Turnhalle der Grundschule