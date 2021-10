Ein letztes Mal vor dem Bürgerentscheid am 24. Oktober in Hagnau haben Verwaltung und Bürgerinitiative offiziell bei einer Info-Veranstaltung ihre Argumente für und wider das Projekt Westhafen dargestellt. Das Interesse der Bürger war groß.

Mit einer aufwändigen Broschüre und einer fünfstündigen Info-Veranstaltung am Freitag im Gwandhaus ist der offizielle Kampf um Stimmen für den Bürgerentscheid zum Projekt Westhafen in Hagnau abgeschlossen. Jetzt entscheiden die Wähler am 24. Oktober