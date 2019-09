Hagnau/Meersburg/Stetten/Immenstaad/Markdorf-Ittendorf vor 1 Stunde

B-31-neu-Planung: Was bringt der Bürgerbeteiligungsprozess für die Bürgerinitiativen?

Verkehrsminister Winfried Hermann hat im Juli dieses Jahres bei der Eröffnung der B31-neu in Überlingen den Bürgerbeteiligungsprozess zur B31 neu in Hagnau als „den größten seiner Art, der jemals in Südwürttemberg stattgefunden hat“, gewürdigt und konstatiert, er diene „zum gegenseitigen Verständnis“. Die SÜDKURIER-Redaktion hat den Ball aufgenommen und die sechs Initiativen nach ihrem Eindruck gefragt. Die Redaktion veröffentlicht die Antworten.